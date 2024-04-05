На жаль, є загиблі та поранені. Засновник та керівник громадської організації "Helper Україна" Данило Щербаков детальніше розповів 24 Каналу про ситуацію після вибухів.

Важливо Обмеження споживання лишаються у Харкові й Кривому Розі: яка ситуація зі світлом 5 квітня

Росія завдала два удари поспіль

День почався спокійно, але цей спокій тривав недовго. Сьогодні робочий день. Мешканці спочатку почули звуки ракет. У місцевих пабліках писали, що бачили польоти ракет. На жаль, вони завершилися вибухами,

– сказав Щербаков.

Унаслідок атаки в Запоріжжі пошкоджені будинки, магазини, аптеки, заклади харчування й транспортні засоби. Окупанти спочатку завдали два ракетних удари по місту. Через 40 хвилин, коли на місці вже працювали рятувальники, поліціянти та журналісти, було ще три – у те саме місце.

Зверніть увагу! У ніч проти 4 квітня Росія застосувала схожу тактику. Спершу атакувала місто "Шахедами". Рятувальники прибули на місце обстрілу, і ворог прицільно відпрацював по них дронами. Від ударів вони загинули.

Зараз громадська організація "Helper Україна" допомагає постраждалим у своєму логістичному центрі, а її автівки поїхали на місця влучань, щоб надати необхідну допомогу. Волонтери злагоджено працюють з ДСНС та поліцією. Вони мають заздалегідь прописаний план дій: що, як та де потрібно робити.

Гатять по енергетичній системі. Мабуть, хочуть зробити черговий блекаут. Ми всі це бачимо. Також схожа ситуація як у Харкові – є прильоти по цивільних об'єктах. Ми за 2 роки зрозуміли, що це у їхньому репертуарі. Вони нічого не цураються. Для них вбивати людей – нормально,

– підкреслив Данило Щербаков.

Детальніше про ситуацію у Запоріжжі