Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для "РБК-Україна". За словами юристки, є дії ТЦК, які вважаються порушенням законодавства.

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Примусовий привід без рішення суду

Юристка Тетяна Козян додала, що під час воєнного стану важливо дотримуватися законодавства і уникати дій, які порушують права громадян.

Працівники ТЦК не можуть примусово супроводжувати або затримувати військовозобов'язаних без відповідного рішення суду. Лише за наявності судового рішення і в супроводі правоохоронців примусовий привід є законним.

Порушення процедури медичного огляду

Процедура виклику на медичний огляд має бути чітко дотриманою. Представники ТЦК не мають права змушувати проходити медогляд осіб, які мають законну відстрочку або визнані непридатними до служби. Будь-яке порушення цього порядку є незаконним.

Неналежне поводження з персональними даними

Особиста інформація військовозобов’язаних, зокрема їхні персональні дані, є конфіденційною. Розголошення або неналежне зберігання цих даних є порушенням закону, за яке працівники ТЦК можуть нести відповідальність.

Перевищення повноважень

Працівникам ТЦК заборонено без дозволу здійснювати перевірки, входити до житла військовозобов’язаних або чинити на них тиск, зокрема в разі, якщо вони мають законне право на відстрочку від мобілізації.

До слова, в Україні триває мобілізація чоловіків, і за ухилення від цього процесу ТЦК може подати військовозобов'язаного у розшук, якщо є кримінальне провадження. Адвокатка Таміла Алексик пояснила, як можна оскаржити такі дії.

Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні на 90 днів. Новий термін дії воєнного стану та мобілізації триватиме до 7 лютого 2025 року.