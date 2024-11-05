У ТЦК взялися пояснити свої рейди та те, чому їхні працівники вдаються до таких дій, маючи доступ до всіх баз даних. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Еспресо. Захід".

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Чому баз данних для ТЦК недостатньо

Видання поспілкувалося із представниками Львівського обласного ТЦК та СП. Там кажуть, що їм потрібний "прямий контакт із громадянином".

Основні функції ТЦК та СП полягають у мобілізації військовозобов'язаних громадян України на військову службу. Щоб це зробити, потрібен безпосередній прямий контакт із громадянином. Для цього громадянин повинен з'явитися у ТЦК та СП. Доступ до баз даних цього не вирішує жодним чином,

– заявили у ТЦК.

Там також додали, що оптимізувати процес мобілізації мають самі військовозобов'язані. А тоді, за їхніми словами, потреби у рейдах не буде.

"Можливість оптимізації роботи можуть забезпечити самі військовозобов'язані громадяни України, прибувши в ТЦК та СП, в якому стоять на обліку. Це спростить роботу ТЦК з доведення й нагадування громадянам про їхній конституційний обов’язок захищати країну", – сказали у Львівському ТЦК.