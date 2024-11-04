Постановою № 1147 від 8 жовтня Кабмін вніс зміни в порядок отримання повістки поштою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Правила отримання повістки поштою

Згідно з документом, листоноша повинен доправити повістку за адресою, зазначеною в рекомендованому листі від ТЦК і особисто надати її військовозобов'язаному. Однак у разі, якщо того немає за адресою, поштар телефоном повідомляє особі про лист, або ж залишає в скриньці повідомлення, що в поштовому відділенні на ньому чекає вручення.

У такому разі військовозобов’язаний у такому випадку має 72 години, аби забрати рекомендований лист з повісткою. Якщо ж особа не виконає вимогу без поважних причин, то вона може бути притягнена до адміністративної відповідальності. Чоловіку загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Є перелік поважних причин. Наприклад, смерть близького родича. Або, наприклад, у разі хвороби й перебуванні на стаціонарному лікуванні. Але це також через ТЦК потрібно підтвердити, надавши відповідну довідку про смерть близького родича чи епікриз з лікувального закладу,

– каже представник ОК "Північ" Олександр Бабич.

Інколи повістки можуть надходити поштою тим, хто має бронювання від мобілізації чи відстрочку. Такі випадки бувають, оскільки сама система є новою. Над виправленням проблеми вже працюють.