Постановлением № 1147 от 8 октября Кабмин внес изменения в порядок получения повестки по почте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Правила получения повестки по почте

Согласно документу, почтальон должен доставить повестку по адресу, указанному в заказном письме от ТЦК и лично предоставить ее военнообязанному. Однако в случае, если того нет по адресу, почтальон по телефону сообщает лицу о письме, или оставляет в ящике сообщение, что в почтовом отделении на нем ждет вручения.

В таком случае военнообязанный в таком случае имеет 72 часа, чтобы забрать заказное письмо с повесткой. Если же лицо не выполнит требование без уважительных причин, то оно может быть привлечено к административной ответственности. Мужчине грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

Есть перечень уважительных причин. Например, смерть близкого родственника. Или, например, в случае болезни и пребывании на стационарном лечении. Но это также через ТЦК нужно подтвердить, предоставив соответствующую справку о смерти близкого родственника или эпикриз из лечебного учреждения,

– говорит представитель ОК "Север" Александр Бабич.

Иногда повестки могут поступать по почте тем, кто имеет бронирование от мобилизации или отсрочку. Такие случаи бывают, поскольку сама система является новой. Над исправлением проблемы уже работают.