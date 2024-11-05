В ТЦК взялись объяснить свои рейды и то, почему их работники прибегают к таким действиям, имея доступ ко всем базам данных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо. Запад".

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Почему баз данных для ТЦК недостаточно

Издание пообщалось с представителями Львовского областного ТЦК и СП. Там говорят, что им нужен "прямой контакт с гражданином".

Основные функции ТЦК и СП заключаются в мобилизации военнообязанных граждан Украины на военную службу. Чтобы это сделать, нужен непосредственный прямой контакт с гражданином. Для этого гражданин должен появиться в ТЦК и СП. Доступ к базам данных этого не решает никоим образом,

– заявили в ТЦК.

Там также добавили, что оптимизировать процесс мобилизации должны сами военнообязанные. А тогда, по их словам, потребности в рейдах не будет.

"Возможность оптимизации работы могут обеспечить сами военнообязанные граждане Украины, прибыв в ТЦК и СП, в котором стоят на учете. Это упростит работу ТЦК по доведению и напоминанию гражданам об их конституционной обязанности защищать страну", – сказали во Львовском ТЦК.