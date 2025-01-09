Про це розповідає 24 Канал. Верховна Рада 9 січня у першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає 50% знижку на штраф для військовозобов’язаних, які не уточнили свої персональні дані, але добровільно визнають порушення.

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Українцям пропонують оновити військові дані зі знижкою на штраф

Як вказують автори ініціативи, протягом 2024 року понад 6 мільйонів громадян не оновили свої дані у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

За словами народних депутатів, така ситуація значно ускладнює процеси мобілізації в країні.

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Згідно із чинним законодавством, не уточнення персональних даних про мобільний телефон, електронну пошту чи адресу проживання протягом 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням. За це передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Однак, новий законопроєкт дозволяє громадянам сплатити половину мінімальної суми штрафу – 8 500 гривень – через добровільне ініціювання розгляду справи у спеціальному електронному кабінеті "Резерв+".

Ключова проблема, яку пропонується розв’язати, – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру,

– зазначають депутати.

Уточнення персональних даних не лише сприятиме ефективнішій мобілізації, а й відкриє для громадян додаткові можливості, такі як економічне бронювання.

Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян,

– вказано у пояснювальній записці.

Законопроєкт також спростить процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися "знижкою" у 50% від розміру накладеного адміністративного стягнення,

– додали депутати.

Нагадаємо, у разі оголошення в розшук через мобілізацію, рекомендується добровільно звернутися до ТЦК з документами, що підтверджують особу та причини відсутності, з метою швидкого вирішення питання.

Якщо оголошення в розшук є незаконним або є право на відстрочку, можна оскаржити дії ТЦК у суді; основні причини розшуку включають порушення обліку військовозобов'язаних та ухилення від мобілізації.