Що відомо про законопроєкт №12076 розповідає 24 Канал, опираючи на дані надані Міноборони.

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Що треба знати про базову військову підготовку

Так, ухвалений Радою законопроєкт передбачає 2 види військової підготовки для чоловіків: базова військова підготовка та базова військова служба.

Базова військова підготовка (почнеться з 2025 року) проводиться під час навчання у вищому навчальному закладі. Базова військова служба вводиться замість строкової служби і доступна тим, хто не навчається в університеті.

Починаючи з 18 років кожен чоловік повинен пройти базову військову службу. обравши час проходження самостійно, однак до досягнення 25 років До цього виду військової служби не залучатимуться громадяни, які пройшли базову загальновійськову підготовку у вищих навчальних закладах,

– вказують у Міноборони.

Термін проходження базової військової служби у мирний час становитиме 5 місяців, у воєнний – 3 місяці.

Законопроєкт про базову військову підготовку / Міноборони України

Водночас важливо, що законопроєкт №12076 не передбачає мобілізацію юнаків до 25 років. Призовний вік так і лишається на рівні 25 років. Для громадян з 18 років, які пройшли або не пройшли базову військову службу або базову військову підготовку передбачена відстрочка до досягнення мобілізаційного віку.