Нещодавно до Верховної ради внесли законопроєкт №11079, який передбачає мобілізацію та проходження військової служби за контрактом засуджених та ув'язнених під час воєнного стану, інформує 24 Канал.

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Призов засуджених осіб

В Україні планують дозволити залучати до Збройних Сил засуджених громадян, які вже відбули покарання. Окрім цього, є ще люди, які є засудженими, однак потенційно могли б мобілізуватися до війська.

Голова комітету Сергій Іонушас розповів, що комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених.

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроєкт 11079-1, який дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі,

– сказав він.

За його словами, мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей.

Це також стосуватиметься тих, кого було визнано винними у зґвалтуванні, педофілії та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Для таких людей передбачили умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для мобілізації та служби за контрактом. Для цього необхідно бажання самого засудженого проходити таку військову службу та рішення суду.

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