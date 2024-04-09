Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он также в целом объяснил, зачем в новом законопроекте уменьшили призывной возраст до 25 лет.
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Могут ли в Украине еще уменьшить призывной возраст
Украинцев особенно беспокоит тема уменьшения призывного возраста, поэтому ее активно обсуждают в сети. В частности, актуальным вопросом является уменьшение мобилизационного возраста до 25 лет. Вениславский объяснил, что в Украине самая старая армия в Европе, ведь до этого призывной возраст был до 27 лет. Его уменьшение объясняется несколькими факторами.
Решение об уменьшении призывного возраста – это, во-первых, возвращение к здравому смыслу, который существовал раньше. Потому что призывной возраст во всем мире – от 17 – 18 до 25 лет. А во-вторых, это изменение сделано для того, чтобы молодые люди в возрасте от 25 и 27 лет на основании этого закона получили статус военнообязанных, а значит, могут быть мобилизованными в Вооруженные силы Украины. Я к такому нововведению отношусь положительно, потому что нам нужно формировать резервы армии и пополнять потери,
– пояснил Вениславский.
Он также отметил, что пока не планируют уменьшать призывной возраст до 20 лет. Вениславский объяснил, что такую возможность не обсуждают, ведь в ней нет необходимости.
В то же время некоторые из нардепов заявляют, что указ об уменьшении призывного возраста до 25 лет якобы может "перебить" новый законопроект о мобилизации, который ВР должна принять. Нардепы заявляют, что в нем говорится о призывном возрасте от 27 лет, а это может создать правовую коллизию. Впрочем, Вениславский отметил, что комитет учел это и коллизии не будет.
"Мы учли этот момент на комитете – это чисто технический вопрос, поэтому никаких накладок не случится. Когда законопроект о мобилизации будет проголосован и подписан, никаких противоречий не возникнет. Он тоже будет предусматривать призывной возраст от 18 до 25 лет", – подчеркнул нардеп.
Вениславский добавил, что новый законопроект о мобилизации могут вынести на голосование ВР уже на ближайшем пленарном заседании.
Мобилизация в Украине: последние новости
- За нарушение мобилизации и воинского учета ввели штрафы. Так, за нарушение правил воинского учета (статья 210 кодекса об административных правонарушениях) в мирное время будет штраф от 3 400 до 5 100 гривен, повторно или в особый период – 17 000 – 22 500 гривен. Также будет ответственность за нарушение законодательства об обороне и мобилизации. Речь идет о штрафах в мирное время – 5100 – 8500 гривен для граждан, а также 17 000 – 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц; а во время военного положения – 17 000 – 22 500 гривен и 34 000 – 59 500 гривен для должностных и юридических лиц соответственно.
- Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон об электронном кабинете военнообязанного, но пользоваться им никого не будут обязывать. Как пояснили в Минобороны, кабинет будет создан для каждого военнообязанного, фактически это будет заранее готовая опция для такой работы, но пользоваться таким электронным кабинетом или нет, будет делом каждого гражданина или гражданки.