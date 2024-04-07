Но обязательно ли гражданам пользоваться электронным кабинетом военнообязанных, в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Минобороны об е-кабинете военнообязанных

Чиновница отметила, что кабинет будет создан для каждого военнообязанного, фактически это будет заранее готовая опция для такой работы.

Но пользоваться таким электронным кабинетом или нет, будет делом каждого гражданина или гражданки,

– подчеркнула Черногоренко.

Также отметила, что новый инструмент позволит военнообязанным передавать данные в удобный способ без необходимости физически прибывать в ТЦК и СП или делать ксерокопии документов. Кроме того, в е-кабинете граждане смогут проверять корректность внесенных о себе данных.

Заместитель Умерова также добавила, что в электронном реестре будут только те данные, которые прописаны в законе и могут способствовать уменьшению количества ошибок при воинском учете. Минобороны получит информацию о гражданах от Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств.

Обратите внимание! Электронный кабинет военнообязанных планируют запустить уже летом 2024 года.