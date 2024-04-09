На фоне этого в Верховной Раде рассматривают законопроект о мобилизации рассматривают законопроект, который имеет целью оптимизировать мобилизационные процедуры. Генерал-лейтенант Александр Павлюк обратился к гражданам с разъяснением, как происходит призыв и дальнейшая подготовка новобранцев.

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Что нужно знать о мобилизации

По словам Павлюка, не стоит поддаваться на страхи и манипуляции по мобилизации. Мобилизация не означает немедленного отправления на передовую, ведь это процесс, который включает несколько этапов. Государство сначала обеспечивает надлежащую подготовку каждого военнослужащего.

Отбросим страшилки и манипуляции и разберемся, как есть на самом деле. Получили вы повестку или сами пришли в ТЦК обновить данные – это не означает, что завтра вы поедете на штурм вражеских позиций. Это ложь,

– акцентирует Павлюк.

Соответствующего законодательству процедура мобилизации предусматривает:

медицинское обследование и военно-врачебную комиссию;

обучение в военных учебных центрах.

одномесячный курс базовой общевойсковой подготовки;

распределение в воинские части с учетом полученных навыков.

Генерал-лейтенант Павлюк отмечает, что продолжительность и качество подготовки соответствуют международным стандартам. Он также отмечает, что ведется работа над дальнейшим совершенствованием системы подготовки, в частности вспоминает эксперимент с удвоением продолжительности базовой подготовки.

Для командования ВСУ каждый военнослужащий – наивысший приоритет. И это доведено до всех командиров. Наш подход таков: сначала новичок набирается опыта и только потом может участвовать в боевых действиях.

Обратите внимание! Командующий Сухопутных войск заверил, что Генштаб ставит безопасность и подготовку военнослужащих на первое место. Он также напомнил о конституционной обязанности каждого гражданина защищать свою страну и призвал к ответственному отношению к процессу мобилизации.

Добавим, что в Верховной Раде все еще продолжаются дискуссии вокруг мобилизационного законодательства. Соответствующий законопроект с номером 10449 вызывает споры между нардепами относительно определенных положений, поэтому и есть проблема с тем, чтобы вынести его на голосование в целом. Однако, не исключено, что уже в середине апреля избранники проголосуют за документ.