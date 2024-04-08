Сейчас в Украине готовят ко второму чтению законопроект об усилении мобилизации. Комитет по нацбезопасности уже рассмотрел все предложенные к документу правки. Однако есть определенные нюансы.

Смотрите также Новый закон, выезд студентов и никаких "ограниченно годных": какой будет мобилизация в апреле

Окончательного решения пока нет

Нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин рассказал, что так комитет работал в эту субботу, 6 апреля. Он планирует продолжить рассмотрение поправок к закону о мобилизации вскоре.

Некоторые спорные вопросы до сих пор не согласованы. То есть окончательного решения комитета на сегодня нет,

– заявил он.

Нардеп отметил, что "предусмотреть определенные сроки, особенно при обсуждении закона, имеющего огромную социально-общественную нагрузку, крайне трудно".

Законопроект о мобилизации: когда смогут принять