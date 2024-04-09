Юрист Дмитрий Дончак объяснил, можно ли получить отсрочки от мобилизации для тех, кто когда-то проходил альтернативную службу вместо срочной. По его словам, законодательство Украины определяет альтернативную службу как замену военной службе.

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Объяснение юриста

Дончак объяснил, что в соответствии со статьей 1 закона Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" и статьи 4 закона Украины "О военной службе и воинской обязанности", альтернативная (невоенная) служба означает такую деятельность, которую выполняют вместо прохождения срочной военной службы и которая направлена на выполнение долга перед обществом.

В то же время, указом Президента с 24.02.2022 года в Украине отменен призыв на срочную военную службу, вместо этого введена всеобщая мобилизация,

– отметил юрист.

Эксперт подчеркнул, что в соответствии со статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", существует четкий перечень лиц, которые не подлежат мобилизации.

Дончак заметил, что эта статья не предоставляет возможности получения отсрочки для лиц, которые проходили альтернативную службу.

"Потому что срочная служба в мирное время – это одно, а мобилизация во время полномасштабного вторжения – это совсем другое. Защита родины является обязанностью каждого гражданина Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Таким образом, ваши религиозные убеждения не являются основанием для освобождения от мобилизации", – объяснил он.

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