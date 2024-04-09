Про це заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він також загалом пояснив, навіщо у новому законопроєкті зменшили призовний вік до 25 років.
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Чи можуть в Україні ще зменшити призовний вік
Українців особливо турбує тема зменшення призовного віку, тому її активно обговорюють в мережі. Зокрема, актуальним питанням є зменшення мобілізаційного віку до 25 років. Веніславський пояснив, що в Україні найстаріша армія в Європі, адже до цього призовний вік був до 27 років. Його зменшення пояснюється кількома факторами.
Рішення про зменшення призовного віку – це, по-перше, повернення до здорового глузду, який існував раніше. Бо призовний вік у всьому світі – від 17 – 18 до 25 років. А по-друге, ця зміна зроблена для того, щоб молоді люди віком від 25 та 27 років на підставі цього закону отримали статус військовозобов'язаних, а отже, можуть бути мобілізованими до Збройних сил України. Я до такого нововведення ставлюсь позитивно, бо нам потрібно формувати резерви армії та поповнювати втрати,
– пояснив Веніславський.
Він також наголосив, що наразі не планують зменшувати призовний вік до 20 років. Веніславський пояснив, що таку можливість не обговорюють, адже у ній немає потреби.
Водночас деякі з нардепів заявляють, що указ про зменшення призовного віку до 25 років нібито може "перебити" новий законопроєкт про мобілізацію, який ВР має ухвалити. Нардепи заявляють, що у ньому мовиться про призовний вік від 27 років, а це може створити правову колізію. Втім, Веніславський наголосив, що комітет врахував це і колізії не буде.
"Ми врахували цей момент на комітеті – це суто технічне питання, тому жодних накладок не трапиться. Коли законопроєкт про мобілізацію буде проголосований і підписаний, жодних протиріч не виникне. Він теж передбачатиме призовний вік від 18 до 25 років", – наголосив нардеп.
Веніславський додав, що новий законопроєкт про мобілізацію можуть винести на голосування ВР вже на найближчому пленарному засіданні.
Мобілізація в Україні: останні новини
- За порушення мобілізації та військового обліку запровадили штрафи. Так, за порушення правил військового обліку (стаття 210 кодексу про адміністративні правопорушення) в мирний час буде штраф від 3 400 до 5 100 гривень, повторно або в особливий період – 17 000 – 22 500 гривень. Також буде відповідальність за порушення законодавства про оборону та мобілізацію. Мовиться про штрафи в мирний час – 5100 – 8500 гривень для громадян, а також 17 000 – 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб; а під час воєнного стану – 17 000 – 22 500 гривень та 34 000 – 59 500 гривень для посадових та юридичних осіб відповідно.
- Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного, але користуватися ним нікого не будуть зобов'язувати. Як пояснили в Міноборони, кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина чи громадянки.