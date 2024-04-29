Деталі містить відповідний Порядок прийому. Що потрібно знати абітурієнтам, читайте далі.
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Що треба знати про вступ в аспірантуру 2024
2024 року вступники в аспірантуру повинні скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови. Також мають надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Це випробування складається з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови на вибір вступника:
- англійської;
- французької;
- німецької;
- іспанської.
Єдиний вступний іспит треба скласти цьогоріч або подати результати за 2023 рік. Крім цього, діють такі правила:
- оцінка за тест з іноземної мови має бути не менше ніж 130 балів;
- оцінка за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів.
Український центр оцінювання якості освіти також схвалив загальні характеристики тестів ЄВІ:
- кількість завдань;
- форми тестових завдань;
- час, відведений на їх виконання;
- схеми нарахування балів.
Детальніше можна ознайомитись за посиланням.
Після складання іспиту, дані про результати ЄВІ вносять до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
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Хто може не складати іспит
Іспит з іноземної мови для вступу в аспірантуру можуть не складати:
- абітурієнти, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (Cambridge English, TestDaF, TOEFL, IELTS, DELF, DALF), які підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2 (тобто, ці вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури й не складати ЄВІ).
Ці сертифікати прирівнюють до вступного іспиту з іноземної мови (найвищий бал).
Інформацію про міжнародний сертифікат також вносять до ЄДЕБО.