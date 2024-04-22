Юрист зазначив, що проміжок часу між закінченням навчання за бакалавратом та вступом на магістратуру для студентів, які безперервно та поетапно проходять навчання, закон не врегульовує жодним чином.
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Чи можуть мобілізувати вступника у магістратуру
Вступні випробування на магістратуру стартують 24 червня, а наказ про зарахування на бюджет видають не пізніше 27 серпня (для бюджетників).
Дещо більше такого підвішеного у повітрі часу в контрактників: їхні випробування починаються 1 серпня, а набір може тривати до 31 жовтня,
– повідомив Олександр Брижак.
При цьому він дав пораду таким вступникам.
Таким чоловікам, які за віком старші 25 років і планують здобувати вищий рівень освіти, необхідно мати при собі документальне підтвердження подачі-прийняття документів на магістратуру (з відміткою закладу вищої освіти або інші докази подачі документів),
– розповів медіаюрист.
І додав, що зараз можна отримати підтвердження реєстрації для вступу у магістратуру (вона триває до 29 травня). А ось диплом бакалавра випускники матимуть на руках зазвичай у червні, тобто їхній освітній процес все ще триває.
Також можна взяти витяг/довідку від ЗВО про проходження вступних випробувань (із датами та місцем проведення екзаменів) тощо,
– зауважив Брижак.
Наприклад, за його словами, тим, хто цього року вступає на магістратуру на держбюджет під час основної сесії, вже з 20 липня можна демонструвати результати. Якщо вони є високими та конкурентоздатними, це підстава дочекатися зарахування.
- Раніше ми інформували про те, що очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що в Україні – негативна динаміка щодо кількості вступників до вишів. Картину, за його словами, трохи спотворюють абітурієнти старшого віку. Лісовий також зазначив: у разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію вступників стане менше.