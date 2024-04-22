Юрист зазначив, що проміжок часу між закінченням навчання за бакалавратом та вступом на магістратуру для студентів, які безперервно та поетапно проходять навчання, закон не врегульовує жодним чином.

Дивіться також У ДСЯОУ побачили значні ризики через збільшення кількості студентів-чоловіків

Чи можуть мобілізувати вступника у магістратуру

Вступні випробування на магістратуру стартують 24 червня, а наказ про зарахування на бюджет видають не пізніше 27 серпня (для бюджетників).

Дещо більше такого підвішеного у повітрі часу в контрактників: їхні випробування починаються 1 серпня, а набір може тривати до 31 жовтня,

– повідомив Олександр Брижак.

При цьому він дав пораду таким вступникам.

Таким чоловікам, які за віком старші 25 років і планують здобувати вищий рівень освіти, необхідно мати при собі документальне підтвердження подачі-прийняття документів на магістратуру (з відміткою закладу вищої освіти або інші докази подачі документів),

– розповів медіаюрист.

І додав, що зараз можна отримати підтвердження реєстрації для вступу у магістратуру (вона триває до 29 травня). А ось диплом бакалавра випускники матимуть на руках зазвичай у червні, тобто їхній освітній процес все ще триває.

Також можна взяти витяг/довідку від ЗВО про проходження вступних випробувань (із датами та місцем проведення екзаменів) тощо,

– зауважив Брижак.

Наприклад, за його словами, тим, хто цього року вступає на магістратуру на держбюджет під час основної сесії, вже з 20 липня можна демонструвати результати. Якщо вони є високими та конкурентоздатними, це підстава дочекатися зарахування.