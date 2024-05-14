Об этом заявил глава МОН Оксен Лисовой. И отметил, что надо создать возможность для детей самим углубляться в тему, которую они изучают.

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Какие изменения претерпят образовательные программы

Чиновник говорит: если программа по украинской литературе предусматривает изучение в течение года, к примеру, произведений 42 авторов, то ученики не будут углубляться в произведение и не будут иметь времени на осмысление поступков героев и проживание ситуаций. А это то, по словам министра, ради чего мы приучаем детей к чтению.

Лисовой также отметил, что сегодня искусственный интеллект помогает быстро написать любое эссе. Поэтому не стоит "заставлять" школьников сознательно фальсифицировать.

Нам важно, чтобы дети анализировали, чтобы у них развивалось креативное мышление, фантазия. Если мы будем перегружать ребенка, то не добьемся этого результата,

– считает министр.

Он также добавил, что это решение важно и по обучению детей на прифронтовых и временно оккупированных территориях, а также – за рубежом. Поэтому стоит больше времени уделять усвоению материала. Не надо забивать головы учеников слишком большим количеством второстепенной информации. А такая пока предусмотрена в программе.

Не называя дисциплин, скажу так: работаем над двумя большими блоками предметов: гуманитаристика и STEM-блок (естественные науки плюс математика),

– рассказал глава МОН.

И добавил, что над изменениями работает креативная команда. Они изучают образовательные программы и исключают оттуда все второстепенное.

Надеемся, летом уже предложим упрощенные программы,

– резюмировал министр.