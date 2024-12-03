Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на УП. Лещик при этом отметила, что такой же позиции придерживается и относительно национального мультитеста.

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Что образовательный омбудсмен думает об олимпиадах и сравнении школ

Образовательная омбудсмен отметила, что можно отмечать тех, кто победил, но сравнивать одну школу с другими не стоит.

Есть заведения, в которых очень много детей с особыми образовательными потребностями, есть заведения, которые расположены в районах с повышенной преступностью, где большой процент детей из семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и эти дети не участвуют в олимпиадах и конкурсах,

– заявила Лещик.

И добавила: главное, чтобы дети социализировались и интегрировались в общество, вели полноценную жизнь.

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Надежда Лещик рассказала о дополнительной нагрузке на учителей

Также Лещик высказала свое мнение о проведении в школах различных конкурсов и олимпиад, что создает для учителей дополнительную значительную нагрузку. Она считает, что в нашем государстве часто нарушают академическую свободу учителя: педагогов заставляют проводить тематические мероприятия по определенным событиям и отчитываться о них, а также проходить онлайн-курсы и получать за них сертификаты. Но принуждения быть не должно.

Школам можно присылать предложения, а учителя уже имеют право выбирать, какое мероприятие или олимпиаду проводить, участвовать или не участвовать. А у нас такие вещи делают в приказном порядке и требуют отчетности. Это советская система,

– говорит омбудсмен.