Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП. Лещик при цьому зазначила, що такої ж позиції дотримується і щодо національного мультитесту.

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Що освітня омбудсмен думає про олімпіади та порівняння шкіл

Освітня омбудсмен зазначила, що можна відзначати тих, хто переміг, але порівнювати одну школу з іншими не варто.

Є заклади, в яких дуже багато дітей з особливими освітніми потребами, є заклади, які розташовані у районах з підвищеною злочинністю, де великий процент дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і ці діти не беруть участь в олімпіадах та конкурсах,

– заявила Лещик.

І додала: головне, щоб діти соціалізувалися й інтегрувалися у суспільство, вели повноцінне життя.

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Надія Лещик розповіла про додаткове навантаження на вчителів

Також Лещик висловила свою думку щодо проведення у школах різних конкурсів та олімпіад, що створює для вчителів додаткове значне навантаження. Вона вважає, що у нашій державі часто порушують академічну свободу учителя: педагогів змушують проводити тематичні заходи з певних події і звітувати про них, а також проходити онлайн-курси та отримувати за них сертифікати. Але примусу бути не повинно.

Школам можна надсилати пропозиції, а вчителі вже мають право обирати, який захід чи олімпіаду проводити, брати участь чи не брати. А у нас такі речі роблять у наказовому порядку і вимагають звітності. Це радянська система,

– каже омбудсменка.