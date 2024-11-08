Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, рассказал в интервью 24 Каналу, сколько зарабатывают учителя в вышеупомянутых школах. И уточнил: везде ситуация разная.

Читайте МОН разработало сценарии повышения зарплат учителей: есть ли на это деньги

Какая зарплата учителя в Украине в государственных и частных школах

Педагог говорит: в Киеве, Львове есть, например, доплаты от городского бюджета, или директорам, учителям какие-то премии или доплаты за престижность и тому подобное.

Но в среднем, по моим наблюдениям, если вы работаете на полную ставку, имеете опыт, классное руководство, то в государственной школе можете получать где-то 10 – 15 тысяч гривен. Педагог в частной школе может получать в среднем 20 – 25 тысяч гривен, если работаете на полную ставку,

– заявил Пройдаков.

И добавил: если учитель приобщается к различным проектам, то и больше может зарабатывать. Но сумма может также отличаться в зависимости от региона, доплат местной власти и тому подобное.

Обратите внимание! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что средняя зарплата учителей в Украине – около 15 тысяч гривен. Минимальная в среднем – около 9,5 тысяч гривен. Сумма зависит от нагрузки, категорийности, стажа и других факторов.

Я считаю, что минимальная зарплата учителя должна составлять 25 тысяч гривен,

– подчеркнул Пройдаков.

И резюмировал: я готов это поддержать, чтобы мы переломили систему в хорошем смысле и предоставили заинтересованность педагогам.

Больше о проблемах в сфере образования, выезд старшеклассников за границу, переход на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.