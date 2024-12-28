Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на телеграм-канал вице-премьера Михаила Федорова. В 2025 году на трансформацию школ выделят рекордные 14 миллиардов гривен.

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На что направят средства

Эти средства направят на:

школьные автобусы;

профессиональное развитие учителей НУШ;

доплаты учителям;

поддержку учеников с особыми образовательными потребностями.

За деньги из субвенций закупят автобусы, чтобы дети из каждой школы могли очно получать качественное образование, также средства пойдут на профессиональное развитие учителей. А в ближайшее время распределят и другие субвенции – оборудование классов НУШ, укрытия, противопожарная защита, пищеблоки,

– уточнил чиновник.

В МОН также сообщили, порядки каких еще субвенций ожидать в ближайшее время:

оборудование классов НУШ (2 миллиарда гривен);

укрытия (6,2 миллиарда гривен);

противопожарная безопасность (500 миллионов гривен);

стационарные металлодетекторы для школ (200 миллионов гривен);

пищеблоки (960 миллионов гривен);

учебно-практические центры в профтехах (540 миллионов гривен).

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