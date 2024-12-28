Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на телеграм-канал вице-премьера Михаила Федорова. В 2025 году на трансформацию школ выделят рекордные 14 миллиардов гривен.
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На что направят средства
Эти средства направят на:
- школьные автобусы;
- профессиональное развитие учителей НУШ;
- доплаты учителям;
- поддержку учеников с особыми образовательными потребностями.
За деньги из субвенций закупят автобусы, чтобы дети из каждой школы могли очно получать качественное образование, также средства пойдут на профессиональное развитие учителей. А в ближайшее время распределят и другие субвенции – оборудование классов НУШ, укрытия, противопожарная защита, пищеблоки,
– уточнил чиновник.
В МОН также сообщили, порядки каких еще субвенций ожидать в ближайшее время:
- оборудование классов НУШ (2 миллиарда гривен);
- укрытия (6,2 миллиарда гривен);
- противопожарная безопасность (500 миллионов гривен);
- стационарные металлодетекторы для школ (200 миллионов гривен);
- пищеблоки (960 миллионов гривен);
- учебно-практические центры в профтехах (540 миллионов гривен).
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