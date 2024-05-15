Зокрема, змінили рекомендований перелік обладнання для класів. Також розробили методику, яка підкаже, у який спосіб організувати освітній простір та процес навчання, розповів очільник МОН Оксен Лісовий.

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Як зміниться програма предмета "Захист України"

Посадовець зазначив, що торік Кабмін виділив фінансування на переоснащення кабінетів та навчання вчителів. Загалом функціонуватиме мережа, яка міститиме близько тисячі навчальних центрів для викладання "Захисту України".

У цій дисципліні – 6 модулів. Серед них – і домедична допомога, де є елементи тактичної медицини. Також там буде різноманітна інженерія, що передбачає, зокрема, навички управління безпілотними апаратами, радіозв'язок і різноманітні технології, пов'язані з військовим контекстом. А ще передбачили топографію і тактику: базові знання та навички,

– повідомив міністр.

І додав, що з освітньої програми викинули все, що туди потрапило за радянським підходом.

Завдання дисципліни "Захист України" – дати молодому громадянину усвідомлене розуміння того, для чого захищати державу, чому це вигідно йому особисто, чому держава є важливим інструментом досягнення його особистого успіху та безпеки. І далі – навички того, як саме він може захищати її,

– зазначив очільник МОН.

Так МОН намагатиметься сформувати у громадян оборонну свідомість та осмислений підхід до важливості цього захисту.

Хочемо надати спокійну психологічну установку громадянину, що війна може стати складовою нашого життя, і це – не катастрофа чи трагедія, якій не можна протистояти. Навпаки – ми спроможні захищатись,

– додав Лісовий.

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Коли презентують оновлену програму

Міністр також повідомив, що невдовзі має відбутися презентація цієї нової освітньої програми.

Хочемо, щоб уже з 1 вересня цю дисципліну викладали по-новому. Протягом травня-червня здійснюватиметься закупівля обладнання. Великий центр ми готуємо у Києві – будемо запрошувати туди журналістів, показувати, як це все працюватиме,

– зазначив очільник МОН.

І додав, що наприкінці року виділили 100 мільйонів гривень на повне перенавчання вчителів, які викладають цей предмет. Старт цього навчання ось-ось розпочнеться.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

"Захист України" викладатимуть у навчальних центрах педагоги, які займаються лише цією дисципліною. Сьогодні її покладають як додаткове навантаження на вчителів фізкультури, історії чи інших предметів. Але для нас важливо підібрати людей, які будуть завантажені винятково цим предметом на 100% свого робочого часу,

– вважає посадовець.

І уточнює, що предмет викладатимуть для всіх учнів старшої школи. Навчальні центри, які працюватимуть кущовим методом. Умовно, один центр на 5-10 шкіл, зокрема й у селах. У регіонах уже формують мережу. Також передбачили супервізію для вчителів.

Ми передбачили на цю дисципліну півтори години на тиждень, які трансформуємо в один урок на місяць – але на повний день,

– розповів міністр.