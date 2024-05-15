Про це заявив очільник Міносвіти України Оксен Лісовий. І додав, що водночас є багато складових, яким треба приділити увагу.
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Лісовий розповів, чому варто приділяти увагу у школі
Варто приділяти достатньо уваги, зокрема, патріотично-виховній роботі, зазначає міністр.
Для мене це про розуміння ціннісних орієнтирів, які ти повинен усвідомлено сповідувати. Ми не повинні їх нав'язувати. Треба дати дитині розуміння, як працює держава і чому вона є інструментом успішної самореалізації; чому демократія – важлива складова ефективної політичної системи; у чому її складність; як працюють її інститути тощо,
– розповів Лісовий.
І додав, що такі цінності мають бути інтегровані, вони не можуть бути окремим предметом, як-от "патріотично-виховна робота", "урок цінностей" чи "розмови про важливе". Усе це нав'язані ззовні наративи, як показує практика того ж Радянського Союзу, в якому їх поставили на конвеєрний рівень, але цей конвеєр випускав брак.
Посадовець також наголосив, що цінності не працюють, якщо ти в них не віриш, не пропустив через свою свідомість, не затвердив їх на практиці, не живеш ними.
Тому ціннісні орієнтири, так звана патріотично-виховна робота – це інтегровані рішення, які мають бути включені в усі дисципліни, у сам освітній процес: математику, літературу, фізику, біологію. Наприклад, ми не маємо вивчати рослину чи тварину, не навчаючи водночас любити все живе,
– уточнив Лісовий.
Цінності можуть працювати в будь-якому предметі, вважає міністр.
Ціннісні орієнтири, серед яких і толерантність, відповідальність, мають імплементувати в дисципліни загалом. Окремо ж ми виносимо тільки ті складові, що потребують спеціальних навичок,
– резюмував очільник МОН.
- Міністр освіти і науки України також розповів, як рятуватимуть учнів-біженців, які виїхали за кордон через війну і навчаються у двох школах. Про це читайте за посиланням.