Соответствующую норму содержит политика "Школа офлайн", которую согласовало Министерство образования и науки Украины. Индивидуальные формы обучения детей государство будет финансировать отдельно.

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Сколько учеников должно учиться в дистанционном классе

Дистанционные классы в одной школе должны быть организованы для учеников с 1 по 9 класс, 1 по 11 класс, 5 по 11 класс или для лицеев с 8 по 11 класс.

Если ни одна школа в общине не может функционировать, потому что не выполняет условия, то по решению учредителя будет определяться одна наиболее способная школа, которая будет работать без соблюдения требований к наполняемости классов и представленности классов каждого года обучения,

– заявили в МОН.

Если в общине ни в одной школе не сможет быть сформирован конкретный класс определенного года обучения, то только один класс на общину сможет иметь наполнение менее 20 учеников.

Кроме того, дети, которые находятся за рубежом, с 1 сентября 2025 года будут иметь возможность получать образование в украинской системе образования, учась на семейной, экстернатной форме и в дистанционных классах с украиноведческим компонентом,

– проинформировали в министерстве.

В то же время параллельное обучение по полной программе в украинской школе дистанционно и в иностранной школе очно со следующего учебного года не предусмотрели.