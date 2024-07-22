У Києві 19 липня знесли історичний будинок на вулиці Кониського (колишня Тургенєвська) – це садиба Малініна або садиба Зеленських, одна з найстаріших будівель вулиці. Демонтаж історичної будівлі під час великої війни викликав суспільний резонанс.

"Це не іскандер і не калібр. Це не результат бойових дій. Це місто Київ, за 320 кілометрів до найближчої точки фронту", – написав активіст Дмитро Перов.

На місці будинку ТОВ "Тургєнев Білд" планує збудувати другу чергу житлового комплекса з назвою "Тургенев" – на честь російського письменника. 24 Канал розповідає про скандальне знесення та історію садиби.

Чому знесли садибу Зеленських і які плани в забудовника

Двоповерхова будівля на колишній Тургенєвській пережила кілька війн та спокійно існувала до 2017 року, коли поруч із нею компанія "Сервіт" звела житловий комплекс "Тургеневь". Тоді й почалася чорна сторінка історії садиби.



Проєкт ЖК на місці садиби / Facebook Дмитра Перова

У 2018 році для забезпечення проїзду на будмайданчик знесли ліве крило садиби. Після суспільного розголосу роботи зупинилися, їх поновили через три роки – у 2021-му.

1 серпня 2021 року садибу внесли до "Списку Кличка" з історичними будівлями, що потребують захисту. Попри це садиба не має офіційного охоронного статусу.

Упродовж повномасштабного вторгнення Росії роботи тривали. 28 березня 2024 року долю садиби обговорили на консультативній раді департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

За словами активіста Дмитра Перова, члени ради зосередились на тому, що Василь Малінін, який збудував садибу наприкінці XIX століття, викладав в університеті російську мову, отже, садиба може потрапити під вимоги про дерусифікацію.

Водночас в Українському інституті національної пам'яті стверджують, що будівництво житлового комплексу з назвою на честь росіянина не відповідає вимогам законодавства.

Історія будинку

Наприкінці XIX століття купець та професор університету Василь Малінін звів на вулиці Іванівській (тодішня назва вулиці) одноповерхову садибу, якою володів щонайменше 20 років. У 1911 – 1915 роках в будинку проживала родина міщанина та почесного громадянина Євмена Микитовича Зеленського, за що садиба й отримала одну зі своїх назв.



Садиба у 1986 році / Спільнота Історична забудова Києва / Historical Buildings of Kyiv у Facebook

Будинок виконано в стилях історизму та неоренесансу. Перший поверх – дерев'яний, обкладений цеглою. Наприкінці 1980-их – на початку 1990-их років над першим поверхом надбудували мезонін.

На початку XX століття на Тургенєвській збудували кілька багатоповерхових чиншових будинків, а вже після Другої світової війни вулицю забудували радянськими багатоповерхівками – від дев'яти до 14 поверхів.



Садиба Малініна – Зеленських була одним з небагатьох свідків всієї історії вулиці.

Суспільство обурилося – від активістів до Кличка

Демонтаж історичної спадщини Києва під час повномасштабної війни викликав обурення у киян. На наступний день з цього приводу відбувся мітинг перед КМДА на Хрещатику.

Це не іскандер і не калібр. Це не результат бойових дій. Це місто Київ, за 320 км до найближчої точки фронту. ТОВ "Тургєнєв Білд" зніс історичну садибу Зеленських, 1890 р. Активісти, що намагались завадити демонтажу – були побиті тітушками…,

– написав Перов у Facebook.

"На День народження мера Києва ЖК "Тургєнєф" зносить українську садибу 1890 року. Це щось про культуру. І щось про повагу до киян. 6000 людей підписали петицію за збереження садиби. Happy Birthday, Mr. Mayor. Якось так", – зазначила депутатка Київради Ксенія Семенова.

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Щодо будинку Євменія Зеленського. Він не внесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток тільки за однієї причини. КМДА за увесь час не спромоглася підготувати та подати необхідну для внесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини облікову документацію. З відповідним листом від 18.07.2024 до МКІП звернулася ГО "Спадщина Київ". На жаль, чи то дізнавшись про таку ініціативу, чи за випадковим збігом, але забудовник у той самий день майже повністю зруйнував історично значиму будівлю. Проте МКІП все одно невідкладно розгляне подану облікову документацію на засіданні Експертної комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини,

– відреагував очільник Мінкульту Ростислав Карандєєв.



Знесений будинок / Фото київської міської прокуратури

Департамент охорони культурної спадщини КМДА назвав знесення садиби "шокуючую ситуацією" і "зухвалим та цинічним самоуправством". У департаменті заявили, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності.

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У поліції ж стверджують, що обставини знесення історичної будівлі у центрі столиці поліцейські встановлюють у межах кримінального провадження.

Мер Києва Віталій Кличко назвав демонтаж будівлі "цинічною провокацією".

Активісти приходять під будівлю мерії. Мовляв, "Кличко зніс пам'ятку". Але чому обурені демонстранти не йдуть і не ставлять питань парламенту, який вже понад 5 років так і не ухвалив поданий містом законопроект, щоб столиця мала важелі впливу на недобросовісних власників старовинних будівель? Чому не звертаються до уряду, від якого місто вже стільки років вимагає повернути у власність громади будинок Сікорського, який перебуває на балансі Міноборони. Столиця стільки звернень зробила, щоб повернути в місто будівлю, яка руйнується, відреставрувати її та створити музей відомого авіаконструктора. Той же Кабмін заблокував передачу громаді Гостинного двора, який місто разом з активістами повернуло з приватної власності в державну. А памʼятка теж стоїть без реконструкції і руйнується,

– написав мер.

Київська міська прокуратура уже розпочала кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 (колишня назва – Тургенєвська, 22) розпочато кримінальне провадження. Дії осіб, які руйнували будинок, кваліфіковано як знищення майна, на яке накладено арешт (ч.1 ст. 388 КК України). Також розслідується проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, яке кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч.3 ст.197-1 КК України),

– мовиться у повідомленні прокуратури.

На будівлю по вул. Кониського, 22 у січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст. 298 КК України), за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження.

22 липня мер Кличко заявив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, а також вимагатиме заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.

За словами мера столиці, землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі, що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт. "Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати", – написав Кличко.

Також міська влада наполягатиме, щоб правоохоронні органи зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби. Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було обʼєктивним та винні були притягнуті до відповідальності,

– заявив мер.

Інші знесення та будинки під загрозою в Києві

Разом із десятками будинків, що постраждали від російських обстрілів, у Києві – безліч будівель, які знищують забудовники. Це будинки за адресами:

Жилянська, 47 – уже знесений одноповерховий будинок, якому було понад 160 років;

під загрозою – лісопильня Сніжка 1902 року на Турівській, 31;

передано під забудову дворик з воронами на Рейтарській, 9;

садиба Чернишова, що розташована на Подолі, вул. Сагайдачного, 29/3;

садиба Дмитрієва 1830 – 1910 років на вулиці Хорива, 2 та інші адреси.



Лісопильня Сніжка / Фото Дмитра Перова

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