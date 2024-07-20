Садиба, збудована в 1890 році, розташовувалась у столиці на вулиці Кониського. Будівлю знесли ввечері в п'ятницю, 19 липня.

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У МКІП відреагували на знесення Садиби Зеленських

В міністерстві заявили, що руйнування історичної забудови – це цинічне порушення пам'яткоохоронного і містобудівного законодавства та Державних будівельних норм.

Будинок не має юридичного статусу пам'ятки чи "щойно виявленого об’єкта культурної спадщини". Водночас Садиба розташована в історичному ареалі міста і визнана значною історичною будівлею під назвою "Садибний житловий будинок" другої половини ХІХ століття. Саме такий статус повинен був би захистити будинок від зносу.

МКІП наголошує, що до Міністерства не надходило жодних проєктних пропозицій стосовно цієї будівлі, відтак МКІП не надавало жодних погоджень проєктної документації ані щодо нового будівництва на цій ділянці, ані щодо реконструкції будівлі, ані щодо її демонтажу,

– йдеться в заяві.

Варто зазначити, що за два дні до знесення Громадська організація "Спадщина Київ" подала до департаменту пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння садибі статусу пам’ятки. Раніше кияни підписали відповідну петицію, яка була підтримана міським головою Києва Віталієм Кличком.

Важливо! В МКІП наголосили, що найдієвішим способом захисту історичної забудови є надання їй статусу пам’ятки. Це передбачає попереднє проведення наукових досліджень і виготовлення облікової документації для подання в органи охорони культурної спадщини.

Наразі міністерство планує здійснити всі передбачені законодавством заходи реагування, а також закликає правоохоронні органи невідкладно звернути увагу на спробу знищення історичної забудови. Раніше вже стало відомо, що за розслідування знесення садиби Зеленських взялися поліцейські.