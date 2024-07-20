Усадьба, построена в 1890 году, располагалась в столице на улице Конисского. Здание снесли вечером в пятницу, 19 июля.

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В МКИП отреагировали на снос Усадьбы Зеленских

В министерстве заявили, что разрушение исторической застройки – это циничное нарушение памятникоохранного и градостроительного законодательства и Государственных строительных норм.

Дом не имеет юридического статуса памятника или "только что выявленного объекта культурного наследия". В то же время Усадьба расположена в историческом ареале города и признана значительным историческим зданием под названием "Усадебный жилой дом" второй половины XIX века. Именно такой статус должен был бы защитить дом от сноса.

МКИП отмечает, что в Министерство не поступало никаких проектных предложений по этому зданию, поэтому МКИП не предоставляло никаких согласований проектной документации ни по новому строительству на этом участке, ни по реконструкции здания, ни по его демонтажу,

– говорится в заявлении.

Стоит отметить, что за два дня до сноса Общественная организация "Наследие Киев" подала в департамент пакет доработанной учетной документации о присвоении усадьбе статуса памятника. Ранее киевляне подписали соответствующую петицию, которая была поддержана городским головой Киева Виталием Кличко.

Важно! В МКИП отметили, что самым действенным способом защиты исторической застройки является предоставление ей статуса памятника. Это предусматривает предварительное проведение научных исследований и изготовление учетной документации для представления в органы охраны культурного наследия.

Сейчас министерство планирует осуществить все предусмотренные законодательством меры реагирования, а также призывает правоохранительные органы безотлагательно обратить внимание на попытку уничтожения исторической застройки. Ранее уже стало известно, что за расследование сноса усадьбы Зеленских взялись полицейские.