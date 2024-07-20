Видео распространили в местных телеграмм-каналах 20 июля. Буквально через час патрульные рассказали, что на кадрах – их действия совместно с ТЦК и СП.

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Что случилось в Киеве

На опубликованном в сети видео работники полиции вместе с представителями военкомата силой задержали мужчину. По непроверенным данным из сети, это произошло в районе Борщаговки.

Задержание мужчины в Киеве: смотрите видео

Предварительной причиной стало то, что мужчина не обновил данные в ТЦК и СП.

Сегодня (20 июля – 24 Канал) сетью интернет распространялось видео о задержании мужчины... Сегодня, во время совместной отработки с работниками центра комплектования и социальной поддержки, мы заметили подозрительного мужчину, который увидев полицейских, подался наутек,

– рассказали в полиции.

По их данным, дальше:

они быстро догнали и остановили беглеца;

гражданин начал агрессивно вести себя, нецензурно выражаться и толкать полицейских.

На нарушителя мы составили протоколы по статье 185 злостное неповиновение требованию полицейских и по статье 173 мелкое хулиганство Кодекса Украины об административных правонарушениях,

– рассказали в полиции.

По их данным, чтобы выяснить обстоятельства, мужчину доставили в управление полиции Святошинского района.

Кстати, до 16 июля мужчины должны были обновить военно-учетные данные. В противном случае они получат штраф или их могут лишить водительских прав до момента обновления данных. Подробнее читайте по ссылке.