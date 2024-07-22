В Киеве 19 июля снесли исторический дом на улице Конисского (бывшая Тургеневская) – это усадьба Малинина или усадьба Зеленских, одно из старейших зданий улицы. Демонтаж исторического здания во время большой войны вызвал общественный резонанс.

"Это не искандер и не калибр. Это не результат боевых действий. Это город Киев, за 320 километров до ближайшей точки фронта", – написал активист Дмитрий Перов.

На месте дома ООО "Тургенев Билд" планирует построить вторую очередь жилого комплекса с названием "Тургенев" – в честь русского писателя. 24 Канал рассказывает о скандальном сносе и истории усадьбы.

Почему снесли усадьбу Зеленских и какие планы у застройщика

Двухэтажное здание на бывшей Тургеневской пережило несколько войн и спокойно существовало до 2017 года, когда рядом с ним компания "Сервит" возвела жилой комплекс "Тургеневь". Тогда и началась черная страница истории усадьбы.



Проект ЖК на месте усадьбы / Facebook Дмитрия Перова

В 2018 году для обеспечения проезда на стройплощадку снесли левое крыло усадьбы. После общественной огласки работы остановились, их возобновили через три года – в 2021-м.

1 августа 2021 года усадьбу внесли в "Список Кличко" с историческими зданиями, нуждающимися в защите. Несмотря на это усадьба не имеет официального охранного статуса.

В течение полномасштабного вторжения России работы продолжались. 28 марта 2024 года судьбу усадьбы обсудили на консультативном совете департамента охраны культурного наследия КГГА.

По словам активиста Дмитрия Перова, члены совета сосредоточились на том, что Василий Малинин, который построил усадьбу в конце XIX века, преподавал в университете русский язык, следовательно, усадьба может попасть под требования о дерусификации.

В то же время в Украинском институте национальной памяти утверждают, что строительство жилого комплекса с названием в честь россиянина не соответствует требованиям законодательства.

История дома

В конце XIX века купец и профессор университета Василий Малинин возвел на улице Ивановской (тогдашнее название улицы) одноэтажную усадьбу, которой владел не менее 20 лет. В 1911 – 1915 годах в доме проживала семья мещанина и почетного гражданина Евмена Никитича Зеленского, за что усадьба и получила одно из своих названий.



Усадьба в 1986 году / Сообщество Историческая застройка Киева / Historical Buildings of Kyiv в Facebook

Дом выполнен в стилях историзма и неоренессанса. Первый этаж – деревянный, обложен кирпичом. В конце 1980-х – начале 1990-х годов над первым этажом надстроили мезонин.

В начале XX века на Тургеневской построили несколько многоэтажных чиншовых домов, а уже после Второй мировой войны улицу застроили советскими многоэтажками – от девяти до 14 этажей.



Усадьба Малинина – Зеленских была одним из немногих свидетелей всей истории улицы.

Общество возмутилось – от активистов до Кличко

Демонтаж исторического наследия Киева во время полномасштабной войны вызвал возмущение у киевлян. На следующий день по этому поводу состоялся митинг перед КГГА на Крещатике.

Это не искандер и не калибр. Это не результат боевых действий. Это город Киев, за 320 км до ближайшей точки фронта. ООО "Тургенев Билд" снес историческую усадьбу Зеленских, 1890 г. Активисты, пытавшиеся помешать демонтажу, – были избиты титушками..,

– написал Перов в Facebook.

"На День рождения мэра Киева ЖК "Тургенев" сносит украинскую усадьбу 1890 года. Это что-то о культуре. И что-то об уважении к киевлянам. 6000 человек подписали петицию за сохранение усадьбы. Happy Birthday, Mr. Mayor. Как-то так", – отметила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

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Относительно дома Евмения Зеленского. Он не внесен в Государственный реестр недвижимых памятников только по одной причине. КГГА за все время не смогла подготовить и подать необходимую для внесения здания в Перечень объектов культурного наследия учетную документацию. С соответствующим письмом от 18.07.2024 в МКИП обратилась ОО "Наследие Киев". К сожалению, то ли узнав о такой инициативе, или по случайному совпадению, но застройщик в тот же день почти полностью разрушил исторически значимое здание. Однако МКИП все равно безотлагательно рассмотрит представленную учетную документацию на заседании Экспертной комиссии по вопросам учета объектов культурного наследия,

– отреагировал глава Минкульта Ростислав Карандеев.



Снесенный дом / Фото киевской городской прокуратуры

Департамент охраны культурного наследия КГГА назвал снос усадьбы "шокирующей ситуацией" и "дерзким и циничным самоуправством". В департаменте заявили, что правоохранительные органы должны дать свою оценку и привлечь виновных к ответственности.

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В полиции же утверждают, что обстоятельства сноса исторического здания в центре столицы полицейские устанавливают в рамках уголовного производства.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал демонтаж здания "циничной провокацией".

Активисты приходят под здание мэрии. Мол, "Кличко снес памятник". Но почему возмущенные демонстранты не идут и не задают вопросов парламенту, который уже более 5 лет так и не принял поданный городом законопроект, чтобы столица имела рычаги влияния на недобросовестных владельцев старинных зданий? Почему не обращаются к правительству, от которого город уже столько лет требует вернуть в собственность общины дом Сикорского, который находится на балансе Минобороны. Столица столько обращений сделала, чтобы вернуть в город здание, которое разрушается, отреставрировать его и создать музей известного авиаконструктора. Тот же Кабмин заблокировал передачу общине Гостиного двора, который город вместе с активистами вернул из частной собственности в государственную. А памятник тоже стоит без реконструкции и разрушается,

– написал мэр.

Киевская городская прокуратура уже начала уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на ее арест.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева по факту разрушения здания по ул. Конисского, 22 (прежнее название – Тургеневская, 22) начато уголовное производство. Действия лиц, которые разрушали дом, квалифицированы как уничтожение имущества, на которое наложен арест (ч.1 ст. 388 УК Украины). Также расследуется проведение строительных работ вопреки наложенному запрету, которое квалифицировано как самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке (ч.3 ст.197-1 УК Украины),

– говорится в сообщении прокуратуры.

На здание по ул. Конисского, 22 в январе 2024 года в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия (ч.2 ст. 298 УК Украины), по ходатайству прокуроров был наложен арест с запретом пользования, распоряжения и отчуждения.

22 июля мэр Кличко заявил, что город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам здания, а также требовать заново отстроить усадьбу в том виде, который она имела.

По словам мэра столицы, землю под усадьбой Зеленских город не передавал владельцу здания, что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ. "Поэтому установление любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным. И полиция должна на это реагировать", – написал Кличко.

Также городская власть будет настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, которые стоят за процессом уничтожения усадьбы. Город всячески будет способствовать правоохранителям, предоставлять необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и виновные были привлечены к ответственности,

– заявил мэр.

Другие сносы и дома под угрозой в Киеве

Вместе с десятками домов, пострадавших от российских обстрелов, в Киеве – множество зданий, которые уничтожают застройщики. Это дома по адресам:

Жилянская, 47 – уже снесен одноэтажный дом, которому было более 160 лет;

под угрозой – лесопильня Снежка 1902 года на Туровской, 31;

передано под застройку дворик с воронами на Рейтарской, 9;

усадьба Чернышова, расположенная на Подоле, ул. Сагайдачного, 29/3;

усадьба Дмитриева 1830 – 1910 годов на улице Хорива, 2 и другие адреса.



Лесопильня Снежка / Фото Дмитрия Перова

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Эти дома являются историческим наследием столицы и представляют архитектурные стили прошлых эпох. Существует риск их застройки современными высотными сооружениями. Но даже в случае восстановления этих сооружений в их первоначальном виде они уже не будут иметь ценности и будут всего-навсего репликами уничтоженных зданий.