Нагадаємо, що начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. За його словами, це стосується втрат великої частини території та значної кількості бійців.

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ДБР розглянуло заяву Кротевича

За інформацією ЗМІ, Державне бюро розслідувань відповіло Кротевичу, що його заяву щодо командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто.

Зазначається, що її опрацювали та приєднали до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області. У ній, зокрема, розглядається надання правової оцінки діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на цього напрямку.

Слідчі пообіцяли Кротевичу, що викладені ним обставини будуть перевірені.

До слова, днем раніше Богдан Кротевич повідомив, що отримав відповідь від ДБР. Він вказав, що не задоволений нею, однак конкретних деталей не розкрив. Начальник штабу "Азову" закликав військових не боятися давати свідчення та зазначив, що не відступить.

Що відомо про заяву Кротевича