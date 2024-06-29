Нагадаємо, що начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. За його словами, це стосується втрат великої частини території та значної кількості бійців.
Дивіться також Бої за Рубіжне, вихід з оточення у Волновасі: факти про Содоля, що очолював Об'єднані сили ЗСУ
ДБР розглянуло заяву Кротевича
За інформацією ЗМІ, Державне бюро розслідувань відповіло Кротевичу, що його заяву щодо командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто.
Зазначається, що її опрацювали та приєднали до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області. У ній, зокрема, розглядається надання правової оцінки діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на цього напрямку.
Слідчі пообіцяли Кротевичу, що викладені ним обставини будуть перевірені.
До слова, днем раніше Богдан Кротевич повідомив, що отримав відповідь від ДБР. Він вказав, що не задоволений нею, однак конкретних деталей не розкрив. Начальник штабу "Азову" закликав військових не боятися давати свідчення та зазначив, що не відступить.
Що відомо про заяву Кротевича
- У неділю, 23 червня, Богдан Кротевич повідомив, що написав в ДБР заяву "...з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". За інформацією ЗМІ, йшлося саме про Содоля.
- The Washington Post оприлюднило скаргу Богдана Кротевича. Так, військовий скаржився на те, що Содоль не керував обороною Маріуполя та не провів жодної години в місті, однак його нагородили званням Героя України. Окрім цього, він нібито не забезпечив оборону міста та не постачав "Азову" боєприпаси. Зазначається, що генерал сказав бійцям "нам кінець", а після цього просто поклав слухавку.
- На момент написання заяви Содоль був командувачем Об'єднаних військ. Після розголосу у вечірньому зверненні 24 червня Володимир Зеленський повідомив про звільнення генерала з посади. На його місце призначили Андрія Гнатова.