Про це "Тавр" повідомив у соцмережі X, раніше відомій як твітер. Також Кротевич показав відповідне фото.

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Кротевич отримав відповідь від ДБР

У суботу, 28 червня, військовий повідомив, що отримав відповідь від Держбюро розслідувань.

Відповіддю не задоволений. Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося,

– підкреслив Богдан "Тавр" Кротевич.

Втім, що саме відповіли в ДБР, поки не розповів.

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Відповідь ДБР / Фото з соцмереж Кротевича

Нагадаємо, 23 червня Кротевич повідомив, що написав лист у ДБР. Уточнив: "...з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

У ДБР підтвердили журналістам, що така заява надійшла, з нею працюють слідчі. Прізвище генерала в Бюро не назвали, в пості Кротевича воно теж не згадується, однак, за даними джерел, йдеться саме про генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

За даними УП, "Тавр" звинувачує його в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України. Також просить перевірити на факт співпраці з ворогом