Кротевич отметил, что наступление нужно осуществлять на том направлении фронта, где противник теряет бдительность.

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Почему не удалось контрнаступление ВСУ 2023 года

На пять линий обороны наступать – это деб*лизм. Это то, что мы вот никак не можем научиться. Не знаю, может, самосожжение перед Верховной Радой сделать, чтобы сказать и быть услышанным: "Смотрите, там, где пять линий обороны противника, наступать не стоит; стоит наступать, где слабая оборона",

– пояснил он.

По его словам, наступление нужно осуществлять на том направлении фронта, где противник теряет бдительность. Он также раскритиковал разговоры о возвращении Крыма и другие подобные обещания.

В то же время военный отметил, что не может обвинить в этом кого-то конкретного, кто принимал решение "именно так наступать".

"Мне страшно, если россияне выучили украинский, начали смотреть мои интервью и такие: "О, кстати, надо искать места, где линия фронта за все время вообще не сдвинулась". А такие места были, и такое место было в районе Нью-Йорка. Сейчас на Нью-Йорк противник наступает. Что имеется в виду? Там, где нет никаких оползней ни в одну, ни в другую сторону, личный состав с любой стороны становится небрежным", – говорит Кротевич.

Также в интервью Богдан Кротевич изложил свои претензии к Юрию Содолю. Напомним, ГБР не внесло в ЕРДР отдельное дело по генералу и не вызвало Кротевича свидетельствовать против Содоля, поэтому азовец подал в суд на ведомство.