Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал партизанського руху "Атеш".

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Що вдалося виявити партизанам в окупантів на Запоріжжі

В "Атеші" розповіли, що їхні агенти з-поміж військовослужбовців Росії передали інформацію про тилову позицію підрозділу "БАРС" окупаційних військ у Донецькій області. Також зафіксовано прибуття командування на позиції, що свідчить про її важливість для росіян.

На позиції виявлено замасковану бронетехніку в лісопосадці, а також польовий склад,

– наголосили партизани.

Техніка та польовий склад росіян на окупованому Запоріжжі / Фото "Атешу"

В русі опору нагадали, що "БАРС" – це підрозділи добровольців з російських регіонів, прирівняні до мобілізованих. Партизани підкреслили, що зібрані дані розвідки дозволять глибше зрозуміти розставлення сил та підготувати подальші дії.

Який вигляд мають позиції загарбників на Запоріжжі / Відео "Атешу"

"Ми продовжуємо постійне спостереження за ситуацією та оперативно передаємо інформацію Силам оборони України", – резюмували в "Атеші".