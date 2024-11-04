Вони виглядають як звичайні рефрижераторні контейнери, але посилені потужною підвіскою, що дозволяє перевозити дуже важкі вантажі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "Атеш".

Дивіться також Російський дрон атакував авто волонтерів, які рятують тварин із прифронтових територій

"Атеш" відомі маршрути окупантів

Активісти руху кажуть, що таким чином росіяни переміщують зброю, боєприпаси та різні вибухові речовини потай, щоб уникнути від атак Сил оборони України.

Така тактика застосовується уже не вперше. Раніше росіяни нею послуговувалися до 2022 року. Тоді вони під виглядом гуманітарних вантажів доставляли зброю своїй армії.

Це однозначно є воєнним злочином та суперечить нормам міжнародного гуманітарного права,

– зауважують в "Атеш".

Там кажуть, що поточні маршрути окупантів та їхніх посібників уже відомі. Активісти продовжують вести спостереження, щоб "найближчим часом розірвати цей ланцюжок раз і назавжди".