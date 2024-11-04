Они выглядят как обычные рефрижераторные контейнеры, но усилены мощной подвеской, что позволяет перевозить очень тяжелые грузы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

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"Атеш" известны маршруты оккупантов

Активисты движения говорят, что таким образом россияне перемещают оружие, боеприпасы и различные взрывчатые вещества втайне, чтобы избежать от атак Сил обороны Украины.

Такая тактика применяется уже не впервые. Ранее россияне ею пользовались до 2022 года. Тогда они под видом гуманитарных грузов доставляли оружие своей армии.

Это однозначно является военным преступлением и противоречит нормам международного гуманитарного права,

– отмечают в "Атеш".

Там говорят, что текущие маршруты оккупантов и их пособников уже известны. Активисты продолжают вести наблюдение, чтобы "в ближайшее время разорвать эту цепочку раз и навсегда".