В результате удара никто не пострадал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Какие последствия атаки россиян на волонтеров

Возле города Покровск Донецкой области 4 ноября под российским обстрелом оказалась машина волонтеров, спасающих животных от войны.

Авто принадлежало организации "Спасение животных Харьков". В нем были двое волонтеров и собака.

В результате атаки никто не пострадал. Впрочем, транспортное средство волонтеров получило серьезные повреждения.

Волонтеры спасаются после вражеского удара: смотрите видео

Напомним, россияне расстреляли гражданский автомобиль и двух женщин в Селидовом. После инцидента на место прибыли военные Вооруженных Сил Украины и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, оттянув его с линии огня. После этого гражданских эвакуировали из-под обстрела.

В телеграмм-каналах распространяется информация, что даже в районах частного сектора, практически не пострадавших от активных боевых действий, есть тела погибших гражданских.