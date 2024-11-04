Ранее россияне не эвакуировали пораженную технику и оставляли ее на поле боя, передает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Студия".

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Почему россияне эвакуируют бронетехнику

Начальник отделения коммуникаций 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Александр Неизвестный рассказал, что, по его мнению, такая тенденция связана с большими потерями россиян в технике. За октябрь бойцы бригады уничтожили почти сотню единиц российской бронетехники возле Курахово.

Ранее, действительно, враг не эвакуировал технику, мы ее добивали. Сейчас мы наблюдаем то, что враг пытается эвакуировать технику, ремонтирует ее и в дальнейших штурмах задействует,

– говорит Александр.

Он отмечает, что за октябрь бригада уничтожила 34 танка и 63 бронемашины. Кроме этого, удалось уничтожить 8 единиц беспилотных летательных аппаратов типа ZALA и Supercam. А также примерно 826 россиян были убиты или ранены.

Сейчас российская армия восстанавливает поврежденную технику, пополняет личный состав и готовится к новым наступательным действиям.