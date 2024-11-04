Раніше росіяни не евакуйовували уражену техніку та залишали її на полі бою, передає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Студія".

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Чому росіяни евакуйовують бронетехніку

Начальник відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Олександр Невідомий розповів, що, на його думку, така тенденція пов'язана з великими втратами росіян у техніці. За жовтень бійці бригади знищили майже сотню одиниць російської бронетехніки біля Курахового.

Раніше, дійсно, ворог не евакуював техніку, ми її добивали. Зараз ми спостерігаємо те, що ворог намагається евакуювати техніку, ремонтує її та в подальших штурмах задіює,

– каже Олександр.

Він зазначає, що за жовтень бригада знищила 34 танки та 63 бронемашини. Окрім цього, вдалося знищити 8 одиниць безпілотних літальних апаратів типу ZALA та Supercam. А також приблизно 826 росіян було вбито чи поранено.

Наразі російська армія відновлює пошкоджену техніку, поповнює особовий склад та готується до нових наступальних дій.