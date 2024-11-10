Значительное количество псковских десантников удалось "отминусировать" благодаря точному ракетному удару ГУР и ОУВ "Таврия", передает 24 Канал.

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Разнесли вражескую колонну

Россияне забыли, что они на чужой земле, и расслабились, когда вдруг по ним прилетело. Так, можно коротко описать то, что произошло с так называемой "элитой" оккупационной армии – десантниками из Пскова.

Однажды они скопились вместе с военной техникой в лесопосадке Запорожской области, готовясь к маневру. Их заметили украинские воины и нанесли по месту дислокации врага огневое поражение.

В результате ракетного удара уничтожено два тяжелых российских трала и личный состав внутри военных машин оккупантов.

Еще четыре броневики с псковским десантом попытались убежать, но вскоре по ним тоже прилетело – сожжены все бронемашины врага, в частности новые российские БМД-4.

Эпические кадры ликвидации врага: видео ГУР

К слову, именно псковские десантники стоят за зверствами в Буче.