Буквально недавно унаслідок такої атаки загинуло 3 людей в окупованих Олешках. Такою інформацією з 24 Каналом поділилася журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, наголосивши, що ворог системно хизується своїми злочинами.

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Росіяни "полюють" за цивільними у Херсоні

Над Херсоном продовжують літати як розвідувальні безпілотники, так і дрони з вибухівкою. Неозброєним оком їх не розрізнити. Найактивніші вони у прибережній зоні: Берислав та Бериславський район, Антонівка, Садове. Скиди з дронів на цивільних настільки часті, що довелося навіть обмежити рух маршрутних таксі в той бік.

Росіяни системно хизуються цими відео, викладаючи їх у своїх телеграм-каналах. Вони анонсують і взагалі не приховують, що будь-який транспорт у Херсоні вважають ціллю.

Останнім часом окупанти заявляли, що у такий спосіб тренують новобранців – операторів дронів, щоб вони полювали на херсонців,

– зазначила Євгенія Вірлич.

Атаки досить часті. Зокрема, 6 грудня росіяни скинули з дронів вибухівку на цивільних в окупованих Олешках. Троє людей загинуло. Ворог традиційного стверджує, що за цим стоять українські військові. Втім, місцеві знають, що саме російські окупанти займаються таким тероризмом.

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Редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко недавно також розповідав, як під час знімань російський дрон кружляв у нього прямісінько над головою. Він назвав приблизні цифри, скільки за рік Росія здійснила таких скидів на херсонців.