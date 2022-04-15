Так что теперь от крейсера "Москва" осталось разве только "ква". Так на своей странице в фесбуке написал Сергей Дейнеко – глава Госпогранслужбы.
К слову "Москва" – это не просто корабль, – Мусиенко объяснил чрезвычайный успех Украины
Он напомнил, как "морские орки" любили закрашивать названия и бортовые номера.
Была "Москва" – теперь нет. "Ква-кнула", потеряв первые буквы,
– отметил он.
Также он вспомнил и поговорку "как вы яхту назовете, так она и поплывет".
"Ибо нечего угрожать, можно и от Нептуна получить. Недаром же защитники Змеиного еще 24 февраля указали этому российскому кораблю теперь известный на весь мир курс", – добавил Дайнеко.
И подчеркнул, что другой Москве – та, что столица – за все содеянное, тоже не стоит расслабляться, поскольку "коктейль Молотова может обернуться коктейлем Наполеона 1812 года разлива".
"Москва" затонула / Фото из фейсбука Дайнеко
"Москва" затонула: что нужно знать
- 13 апреля Алексей Арестович сообщил, что горит крейсер "Москва".
- На следующий день в ВСУ официально заявили, что в корабль попала украинская ракета "Нептун". Судно "опрокинулось и начало тонуть".
- Даже в государстве-агрессоре вечером 14 апреля подтвердили, что флагман "Москва" затонул.
- Ликвидация "Москвы" почти на 25% снизила залп ракет россиян в Черном море. Об этом сообщили в Институте Черноморских Стратегических Исследований.
К теме – в ВСУ прокомментировали уничтожение "Москвы": смотрите видео