Так что теперь от крейсера "Москва" осталось разве только "ква". Так на своей странице в фесбуке написал Сергей Дейнеко – глава Госпогранслужбы.

К слову "Москва" – это не просто корабль, – Мусиенко объяснил чрезвычайный успех Украины

Он напомнил, как "морские орки" любили закрашивать названия и бортовые номера.

Была "Москва" – теперь нет. "Ква-кнула", потеряв первые буквы,

– отметил он.

Также он вспомнил и поговорку "как вы яхту назовете, так она и поплывет".

"Ибо нечего угрожать, можно и от Нептуна получить. Недаром же защитники Змеиного еще 24 февраля указали этому российскому кораблю теперь известный на весь мир курс", – добавил Дайнеко.

И подчеркнул, что другой Москве – та, что столица – за все содеянное, тоже не стоит расслабляться, поскольку "коктейль Молотова может обернуться коктейлем Наполеона 1812 года разлива".



"Москва" затонула / Фото из фейсбука Дайнеко

"Москва" затонула: что нужно знать

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