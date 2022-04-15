Тож тепер від крейсера "Москва" залишилось хіба лише "ква". Так на своїй сторінці у фесбуці написав Сергій Дейнеко – глава Держприкордонслужби.

До слова "Москва" – це не просто корабель, – Мусієнко пояснив надзвичайний успіх України

Він нагадав, як "морські орки" полюбляли зафарбовувати назви і бортові номери.

Була "Москва" – тепер нема. "Ква-кнула", згубивши перші літери,

– зазначив він.

Також він згадав й приказку "як ви яхту назвете, так вона і попливе".

"Бо не має чого погрожувати, можна і від Нептуна отримати. Недаремно ж захисники Зміїного ще 24 лютого вказали цьому російському кораблю тепер відомий на весь світ курс", – додав Дайнеко.

І підкреслив, що іншій Москві – та, що столиця, – за все скоєне, теж не варто розслаблятися, оскільки "коктейль Молотова може обернутися коктейлем Наполеона 1812 року розливу".



"Москва" затонула / Фото з фейсбуку Дайнеко

"Москва" затонула: що треба знати

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