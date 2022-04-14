Эта победа на море действительно войдет в историю. Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
К слову Они точно что-то сделают, – Фейгин о мести России за крейсер "Москва"
"Так мы продемонстрировали, что в Украине есть оборонная промышленность. Она способна демонстрировать высокие образцы современного вооружения, способные поражать такие цели как крейсер "Москва", – считает Мусиенко.
Почему затонувшая "Москва" – очень важно для Украины
Он отметил, что "Москва" – один из флагманов, оборудованный средствами защиты, обнаружения ракет, средствами противоракетного вооружения. Они не сработали, либо дали сбой, либо не смогли справиться с украинской ракетой. Это возможно.
Также это сигнал того, что российская военная машина может ошибаться, и они не столь подготовлены, как это говорит пропаганда.
Я хочу напомнить, что это не просто корабль. Поэтому это достижение украинской оборонной промышленности,
– подчеркнул эксперт.
Также это достижение и украинских военных, которые настолько искусно смогли провести эту операцию.
"Кроме этого, это и морально-политический успех, потому что мы увидели, что украинская армия способна эффективно действовать против флагманов и отправлять их на дно", – добавил он.
Более того, это и репутационная потеря для России. Поэтому удар украинской ракетой по российскому кораблю действительно можно считать победой на море.