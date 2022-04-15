Затоплений флагман Чорноморського флоту Росії прикривав з повітря все Херсонського угруповання окупаційних військ.

До теми Росія визнала, що ракетний крейсер "Москва" затонув

Окрім цього, судно мало прикривати висадки десанту в Одеській та Херсонській областях.

Крейсер забезпечував протиповітряну оборону для десантних військ, на його борту знаходилася велика кількість комплексів С-300 морського базування, а тому "парасольку" він давав прекрасну,

– повідомив Арестович.

Затоплення крейсеру полегшить роботу української авіації на Півдні

За словами Арестовича, з усього екіпажу у понад 500 людей врятуватися змогли близько 14 – 15. Через це виникають питання до офіцерів судна. Так, Арестович зауважив, що оскільки це флагман Чорноморського флоту Росії, на його борту перебував штаб командування флоту.

Загалом затоплення "Москви" є хорошим знаком для України, адже це полегшить становище української авіації на Південному напрямку.

Діру, який утворилася через відсутність "Москви", ще належить ретельно оцінити, але можна вже сказати, що він своєю "парасолькою" прикривав Херсонське угруповання,

– заявив радник Офісу Президента.

Важливо – Росія більше не має таких крейсерів на Чорноморському флоті: дивіться відео