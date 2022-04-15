Звістка про ліквідацію флагмана флоту окупантів викликала у мережі хвилю захоплення. Українці створили десятки мемів з цього приводу – 24 канал зібрав для своїх читачів найкращі із них.
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