Звістка про ліквідацію флагмана флоту окупантів викликала у мережі хвилю захоплення. Українці створили десятки мемів з цього приводу – 24 канал зібрав для своїх читачів найкращі із них.

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"Москва" горів і затонув


У Росії з'явився новий крейсер флоту / Фото Юлії Любарщук


"Москва" затонув / Фото Максима Паленка


Так ось хто потопив "Москву" / Фото Moshkovsky_art


Одна пожежа і "Москви" немає / Фото "Мемаграм"


"Москва" і "Титанік" потонули 14 квітня / Фото "Баба і кіт"


"Москва" став підводним / Фото Олексія Голобуцького

У ЗСУ прокоментували знищення "Москви": дивіться відео