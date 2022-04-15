Весть о ликвидации флагмана флота оккупантов вызвала в сети волну захвата. Украинцы создали десятки мемов на этот счет – 24 канал собрал для своих читателей лучшие из них.

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Один пожар и "Москвы" нет / Фото "Мемаграм"



"Москва" и "Титаник" утонули 14 апреля​ / Фото "Баба и кот"

"Москва" стала подводной / Фото Алексея Голобуцкого

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