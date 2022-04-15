Весть о ликвидации флагмана флота оккупантов вызвала в сети волну захвата. Украинцы создали десятки мемов на этот счет – 24 канал собрал для своих читателей лучшие из них.
Читайте также Именно крейсер "Москва" нарисован на почтовой марке "русский военный корабль"
"Москва" горел и затонул
В России появился новый крейсер флота / Фото Юлии Любарщук
"Москва" затонул / Фото Максима Паленко
Так вот кто потопил "Москву" / Фото Moshkovsky_art
Один пожар и "Москвы" нет / Фото "Мемаграм"
"Москва" и "Титаник" утонули 14 апреля / Фото "Баба и кот"
"Москва" стала подводной / Фото Алексея Голобуцкого
В ВСУ прокомментировали уничтожение "Москвы": смотрите видео