Очевидно, удару не очікували, адже екіпаж крейсера не встиг відреагувати на загрозу. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.

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Альтернативи "Москви" росіяни не мають

"Це значна втрата для них, Росія більше не має крейсерів на Чорноморському флоті. Це останній, який був флагманом", – сказав Андрій Риженко.

У Росії залишились лише менші кораблі. Наприклад, за словами капітана, фрегати аж у 4 рази менші.

"Вартість такого корабля може складати півтора мільярда доларів, якщо новий. Альтернативи в них зараз нема, тому що такі кораблі будують в Україні. На них стоять українські газові турбіни, які вже 8 років не поставляють в Росію", – сказав ексзаступник начальника штабу ВМС України.

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