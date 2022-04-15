Теперь же в сети показали последнее фото Москвы. Оно сделано за считанные дни до того, как судно пошло ко дну.
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Фото сделали, как будто чувствовали что-то неладное
Крейсер "Москва" был снят 10 апреля в Севастопольской бухте. А уже через несколько дней по нему нанесли точный удар ВСУ. Это и послужило причиной затопления вражеского корабля.
Так выглядел крейсер "Москва" до того, как его отправили на дно / Фото "Крым. Реалии"
Что известно о затоплении крейсера "Москва"
- Вечером, 13 апреля, стало известно о пожаре на российском крейсере "Москва". Информацию о возгорании судна, атаковавшего остров Змеиный, подтвердил Алексей Арестович.
- Позже в ВСУ подтвердили, что "Москва" загорелась благодаря украинской противокорабельной ракете "Нептун".
- Впоследствии капитан ВМС Украины отметил, что на Черноморском флоте у России больше нет крейсеров.
- Сам крейсер "Москва" стал самой дорогой российской техникой, которую удалось уничтожить военным ВСУ.
- Позже России пришлось признать, что ракетный крейсер "Москва" затонул.
- А сам военный корабль, посланный в известном направлении, уже стал звездой мемов.
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