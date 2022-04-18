Пропаганда Кремля розповідає, що нібито всі 5 сотень моряків звідти евакуювали. Зараз у Росії триває тільки "оплакування" корабля за 750 мільйонів доларів. Проте матір службовця більше турбується про велику кількість вбитих і поранених моряків.

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"Просто так пожежа б не сталася"

Пропагандисти Росії повністю заперечують, що ЗСУ могли завдати такий потужний удар. Вони спершу казали, що це нібито була атака НАТО, а потім взагалі зійшлися на абсурдній думці – "сталася пожежа через недопалок". Проте матір матроса, це спростувала.

Син сказав, що крейсера було підбито з суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, зниклі безвісти. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Поранені переважно з відірваними кінцівками,

– розповіла жінка.

Її син матрос сказав, що загинули приблизно 40 членів екіпажу. Ще частина військових пропали безвісти чи були сильно поранені. Вони намагалися самотужки погасити пожежу. Проте, мовляв, після влучання ракет "Нептун" здетонував боєзапас судна, тому це була марна справа.

Зверніть увагу! Журналісти не оприлюднювали ім'я матері службовця ВМС Росії з міркувань її безпеки. Проте вона надала документи, які підтверджують, що чоловік служив матросом на "Москві".

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Українська сторона офіційно не підтверджувала та не спростовувала, що наші військові доклали руку до потоплення "Москви" 14 квітня. У Міноборони наступного дня акцентували, що в умовах воєнного стану недоречно оприлюднювати такі дані.

Проте, найімовірніше, крейсер атакували українським береговим ракетним комплексом "Нептун". У борт влучило 2-3 ракети й він почав палати. Це завдало жахливого удару по образу "незламного російського флоту". У Криму поступово перестають вірити ЗМІ, а командування Росії заборонило вихід кораблів із Севастополя.

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